Milano e Borse europee in rally in assenza Wall Street

(Teleborsa) -, che chiudono sugli scudi, pur in un contesto caratterizzato da, chiusa per la festività del Memorial Day. Il dato del, il peggiore dalla crisi finanziaria, è riuscito a deteriorare il sentiment di mercato, grazie anche alla lettura positiva dellSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,09. Lieve calo dell', che scende a 1.729,7 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,08%.Invariato lo, che si posiziona a +206 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,57%.vola, con una marcata risalita del 2,87%, chiusa per festività, brillante, con un forte incremento (+2,15%).A Milano, scambia in deciso rialzo il(+1,61%), che raggiunge i 17.596 punti; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 19.260 punti. Balza in alto il(+2,18%), come il FTSE Italia Star (2,6%).In luce sul listino milanese i comparti(+9,13%),(+2,39%) e(+2,36%).Tra idi Milano, in evidenza(+5,94%),(+5,51%),(+5,50%) e(+4,87%).Al Top tra le azioni italiane a(+12,24%),(+7,48%),(+7,35%) e(+7,05%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -3,24%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,50%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,95%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,82%.