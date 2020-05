Autostrade, De Micheli: obiettivo inequivocabile interesse pubblico

(Teleborsa) - Le scelte della Ministra dei Trasporti in merito ade alla concessione con gli obblighi che ne derivano saranno dettate ". Lo ha sottolineatoin audizione in Commissione al Senato.Quanto alla"" dicon i tre miliardi previsti per la newco "non è una scelta dovuta alla situazione pregressa ma è consigliata e favorita dalle condizioni attuali di mercato e non esclude, una volta rilanciata l'azienda, l'intervento dei privati", ha sottolineato De Micheli secondo la quale "bisogna fare del piano per Alitalia unaper il Paese e un'operazione di mercatoche riporti il livello qualitativo del servizio della compagnia "ai livelli dei più grandiLa Ministra ha anche fatto il punto sullemesse a punto dall'esecutivo per il settore dei trasporti. Con la Fase 2 e il ritorno al lavoro di molte categorie, sono "state rispettate le previsioni del Governo,di persone hanno ricominciato a muoversi e ilha usato. La guardia resta alta, ha ricordato la De Micheli che ha spiegato come un ulteriore "incremento dei servizi pubblici potrà aversi con lo sblocco degli spostamenti tra regioni dal, "qualora l'andamento dell'lo permetterà".