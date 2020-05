Brillante Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, dopo il lungo weekend festivo. Il mercato americano è rimasto chiuso la vigilia per festeggiare il. Sul sentiment degli investitori prevale l'in seguito all'uscita progressiva dalle misure di lockdown e leper un nuovo vaccino contro ilSul fronte, sono già usciti i numeri sull' attività economica nazionale che hanno mostrato unarispetto al mese precedente. Atteso, nel pomeriggio, il dato sullaamericani.Sulle prime rilevazioni, scambia in deciso rialzo il(+2,33%), che raggiunge i 25.034,81 punti; sulla stessa linea, in forte aumento lo, che con il suo +1,99% avanza a quota 3.014,18 punti. Positivo il(+1,23%), come l'S&P 100 (1,6%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+3,79%),(+3,63%) e(+2,65%).Tra i(+5,54%),(+5,04%),(+4,87%) e(+4,60%).Tra i(+7,14%),(+6,75%),(+5,85%) e(+5,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,29%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,63%.Calo deciso per, che segna un -1,48%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,72%.