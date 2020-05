Coronavirus, in Italia 78 morti e 397 casi. Guardia alta su seconda ondata

(Teleborsa) - Il totale dei casi diin Italia è salito a(397 in più rispetto a ieri). Si conferma il trend al ribasso deiche oggi sonocon il numero complessivo che sale a 32.955. Proseguono le buone notizie sul fronte dei guariti che sono in un giorno 2.677 (144.658 dall'inizio dell'epidemia). Glisono, invece,. Lo dicono i dati aggiornati dallaNel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 24477 in6941 in4146 in, 2431 in, 1522 in1438 in, 3538 nel1575 nelle, 1184 in1539 in, 513 nella provincia di, 1430 in375 in, 909 in179 nella provincia di42 in224 in31 in, 238 in174 in36 inNel frattempo, si guarda con, al prossimo traguardo delquando si deciderà sulletra diverse Regioni.saranno i dati che arriveranno a fine mese", ha detto il Ministro della Salutesecondo il quale "è chiaro che ci auguriamo che i dati continuino a piegare la curva nel lato giusto, e ci consentano di dare una risposta positiva a tutte le domande di maggiore. Incalzato su una possibile partenza ritardata dei licei, il Ministro ha ribadito: "Riapriranno per tutti". Speranza ha poi avvertito sul rischio di una seconda ondatai del mondo e chi ha il compito delle decisioni politiche non può sottovalutare tale