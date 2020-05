Futures USA positivi in attesa di Wall Street

(Teleborsa) - Si muovono all'insegna del rialzo i futures sugli indici a stelle e strisce anticipando una partenza tonica per la borsa di Wall Street, tra poco più di mezz'ora, dopo il. Il mercato americano è rimasto chiuso la vigilia per festeggiare il. Sul sentiment degli investitori prevale l'ottimismo in seguito all'e le speranze per un nuovo vaccino contro il coronavirus.Intanto, il contratto sul Dow Jones sale del 2,32% a 24.990,5 punti, mentre quello sullo S&P guadagna il 2,04% a 24.990,58 punti. Tonico anche il future sul Nasdaq che avanza dell'1,56% a 9.553,38 punti.Sul fronte macro, sono già usciti i numeri sull' attività economica nazionale che hanno mostrato una brusca discesa rispetto al mese precedente. Atteso inoltre il dato sullaamericani, dopo la partenza di Wall Street.