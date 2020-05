Imprese, Gualtieri accelera su "Patrimonio Rilancio"

(Teleborsa) - "Unae miracolosa che in una riga dà a tutti ciò che è giusto, difficilmente è perseguibile nella pratica" e "non abbiamo ancora ascoltato risposte precise che realizzino questo miracolo". Lo ha detto il Ministro dell'Economia,, da questa mattina davanti alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in audizione sulche getta le basi dellaper il nostro Paese.Laè inma il Titolare del Tesoro rivendica lemesse in campo dal Governo, molte delle quali "sono auto-attuative e alcune sono state già attuate, come il pagamento da parte dell'INPS della seconda tranche delE se la gran parte sono già operative, le altre saranno attuate con "grande rapidità", garantisce Gualtieri puntualizzando anche che il "meccanismo dei ristori asarà operativo dal mese di giugno". Chiarito che, purtroppo, non c'è alcunain grado di risolvere tutte le criticità, Gualtieri rivendica che obiettivo principale dell'esecutivo è comunque non lasciare indietro nessuno, mantenendo intatto l'impegno a realizzare unaispirata ai principi di semplicità, progressività, riduzione del carico fiscale su lavoro e impresa, digitalizzazione e contrasto all'evasione fiscale"del Dl Rilancio, sostegni alle ricapitalizzazione e detassazione degli aumenti di capitale per le imprese tra i 5 e i 50 milioni di ricavi e l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per le imprese oltre icon un "Patrimonio destinato", separato dalla Cassa, per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano attraverso il quale si potranno concedere alle società per azioni, anche quotate, prestiti obbligazionari convertibili, garantire la partecipazione ad aumenti di capitale e l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.L'istituzione dichiarisce Gualtieri"consentirà di effettuare interventi di supporto alla ricapitalizzazione di S.p.A. con sede in Italia che abbiano un fatturato superiore aie "gli uffici stanno già lavorando all'elaborazione delcon il quale saranno definiti condizioni, criteri e requisiti di accesso.