L'indice delle società High Tech italiane viaggia molto alto (+3,82%), corre It Way

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

Ftse MidCap

Sesa

It Way

TAS

Esprinet

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna il 3,82%, dopo la chiusura di ieri a quota 83.896,9.L'intanto guadagna l'1,13%, dopo un inizio di seduta a quota 605.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,14%.Tra le azioni del, bene, con un rialzo dell'1,07%.Tra ledi Piazza Affari, brilla, che passa di mano con un aumento del 4,61%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,55%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,41%.