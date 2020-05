Tesoro colloca CTZ e BTP indicizzati con rendimenti in calo

(Teleborsa) - Si chiude positivamente l'asta odierna di, scadenza 30 maggio 2022, collocati dal Tesoro per un importo didi euro. Laè ammontata a. Il rendimento è calato allo 0,44%, 56 punti base in meno della precedente asta.Sono stati collocati oggi ancheall'inflazione dell'Area Euro, scadenza 2030, che hanno riscosso richieste per oltre 1,5 miliardi. Ilsi è attestato, in calo di 48 punti base dalla precedente asta.