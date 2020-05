Tracollo del Pil in Italia: ad aprile -24%

(Teleborsa) - La crisi dovuta all'si è abbattuta sull'economia italiana "già fortemente debilitata" tanto che, dopo un 2019 chiuso in forte rallentamento, il 2020 è iniziato con un, facendo registrare un vero e proprioÈ il dato che emerge dal rapporto annualesu fiducia, consumi e impatto del Covid-19, in cui si evidenzia come la pandemia "si è abbattuta su un'economia già fortemente debilitata: tra il 2007 e il 2019, infatti, ciascun italiano ha"Un conto molto salato, prevalentemente a causa delle forti perdite di ricchezza immobiliare e finanziaria, alla cui cifra complessiva contribuisce anche una significativa", si legge ancora nel rapporto.In netto calo anche la: a causa del lockdown, il 42,3% ha visto ridursi l'attività lavorativa e il reddito, mentre il 25,8% ha dovuto sospendere del tutto l'attività e il 23,4% è finito in Cig.Ad oggi, continua il rapporto, quasi. Tra i principali effetti sui consumi,ha dovuto rinunciare definitivamente a qualsiasi forma di(week end, ponti, Pasqua, vacanze estive) e il 23% all'acquisto di beni durevoli (mobili, elettrodomestici, auto) già programmati, sottolinea ancora il rapporto.