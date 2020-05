Seduta euforica per l'indice media italiano (+2,17%), giornata euforica per RCS

comparto media dell'Italia

(Teleborsa) - Andamento brillante per il, peraltro preannunciato dalla buona performance dell'Ilha aperto a quota 8.021,8, in accelerazione del 2,17% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che viaggia a 180, dopo che in principio di giornata era a quota 178.Tra le medie imprese quotate sul, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 12,60%.Brilla, con un forte incremento (+2,2%).Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,35%.Tra le azioni del, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 6,89% sui valori precedenti.Ottima performance per, che registra un progresso del 5,66%.Exploit di, che mostra un rialzo del 5,57%.