Seduta molto negativa per l'indice delle società High Tech italiane (-4,58%), andamento negativo per STMicroelectronics

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

STMicroelectronics

small-cap

TAS

Eurotech

Be Think, Solve, Execute

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha chiuso la giornata a quota 82.346 con una perdita di 3.954,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 595, dopo una partenza a 604.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 5,32%.Tra ledi Milano, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,85%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,30%.Discesa moderata per, che chiude la giornata del 27 maggio con una variazione percentuale negativa dello 0,92% rispetto alla seduta precedente.