(Teleborsa) - Un improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche su Cape Canaveral e nella regione della Florida ha imposto locon a bordo gli astronauti Bob Behnken e Doug Hurley, i primi due americani pronti a partire dal territorio degli Stati Uniti nove anni dopo il pensionamento degli Space Shuttle.A fare decidere per il rinvio (il distacco dalla rampa era previsto alle 22:33 e 33 secondi ora italiana) sono stati i dati relativi ai venti in quota, oltre a una tempesta di fulmini sulla zona del lancio, che non avrebbero garantito al razzo Falcon 9 di seguire in sicurezza la traiettoria di salita.Troppo stretta la finestra di lancio per consentire una riprese immediata del count-down.