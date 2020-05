Alstom riceve "Premio all’innovazione per i Regulatory Sandbox" da Ministero economia tedesco

Alstom

(Teleborsa) - Il Ministero federale dell’economia tedesco ha insignitodel ", in relazione a un progetto di test pianificati per l’implementazione dell’Automatic Train Operation (ATO) nel funzionamento quotidiano dei treni passeggeri regionali., con l’Associazione regionale dell’area metropolitana di Braunschweig, il Centro aerospaziale tedesco (DLR) e il Politecnico di Berlino (TU Berlin).Dopo aver effettuato una prima valutazione dei binari selezionati e delle apparecchiature necessarie per il funzionamento automatizzato,, e due treni regionali Coradia Continental di proprietà dell’Associazione regionale dell’area metropolitana di Braunschweig. Alstom è da tempo leader globale nell’ATO per i sistemi di metropolitane e questo test rappresenterà una novità mondiale assoluta per i treni passeggeri regionali."In futuro i treni automatizzati ottimizzeranno le attività operative ferroviarie regionali, ridurranno il consumo energetico e aumenteranno il comfort di viaggio.e sosterrà lo sviluppo di un sistema ferroviario moderno e appetibile. Dopo lo sviluppo e l’esito positivo dei test di Coradia iLint, il primo treno a idrogeno al mondo, Alstom è ancora una volta guida dell’innovazione nel trasporto ferroviario, con il progetto pilota per i treni regionali a funzionamento automatizzato",