Exploit del comparto alimentare a Piazza Affari (+3,29%)

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante l'che fa anche meglio del, con un guadagno di 2.602,7 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 79.077,5.L'intanto guadagna 5 punti dopo un incipit a quota 471.Nel, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,48%.Tra i titoli adel comparto alimentare, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 7,04% sui valori precedenti.Effervescente, con un progresso del 4,07%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,77%.