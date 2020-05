IVS Group, risultati 1° trimestre scontano effetti Covid-19

IVS Group

(Teleborsa) -ha chiuso il 1° trimestre con un, impattato sin dal mese di marzo dalla pandemia Covid-19 edrispetto ai 114,2 milioni del 2019.L’EBITDA reported consolidato risulta in aumento dell'1,2% a 28,1 milioni ed include un provento di 8 milioni relativo alla rideterminazione in diminuzione di una sanzione pagata alla AGCM (Antitrust) nel 2016consolidato è pari aL'si attesta a(prima di utili di terzi per 0,1 milioni), in crescita del 19,9% rispetto ai 7,3 milioni del 2019. Oltre aI parziale rimborso della sanzione Antitrust, il risultato netto include altri costi e proventi eccezionali per complessivi 1,1 milioni principalmente relativi alle acquisizioni.al netto delle voci considerate non ricorrenti, è pari a(prima degli utili di terzi), rispetto ai 7,7 milioni di marzo 2019.Posizione finanziaria netta è negativa per 394,5 milioni, rispetto a -386,0 milioni a fine 2019.