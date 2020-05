Il Comparto dei servizi finanziari in Italia spezza la catena positiva di sette rialzi consecutivi (-0,56%)

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

(Teleborsa) - Scambi sotto i livelli della vigilia per il, mentre l'registra un ribasso più marcato.Ilha chiuso a quota 78.617,37, con una flessione dello 0,56% rispetto alla chiusura precedente, mentre ilsi ferma a 472,56, dopo aver esordito a 477,07.Nel, ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,46%.Seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,16%.Tra le azioni del, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,19%.Tra ledi Piazza Affari, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,94% sui valori precedenti.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,24%.