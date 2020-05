In rosso Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dell'1,03% sul; sulla stessa linea, in lieve calo lo, che continua la giornata sotto la parità a 3.009,49 punti. Pressoché invariato il(+0,13%); in lieve ribasso lo(-0,61%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,88%),(-1,73%) e(-1,54%).Tra i(+1,31%) e(+0,97%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,31%.Crolla, con una flessione del 4,23%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,08%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,65%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,76%),(+3,37%),(+3,24%) e(+1,94%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,72%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,78%.In caduta libera, che affonda del 3,75%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,68 punti percentuali.