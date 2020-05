Seduta molto negativa per l'indice dei beni personali italiano (-2,26%), scambi al ribasso per Ferragamo

settore beni personali a Milano

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa delIlha aperto la giornata a quota 69.591 con una perdita di 1.588 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 981, dopo una partenza a 993.Tra i titoli del, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 4,31%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,47%.Tra i titoli adell'indice beni per la casa, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 3,13% sui valori precedenti.Affonda, con un ribasso del 3,08%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,60%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,07% sui valori precedenti.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,80%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,64%.