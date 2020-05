Seduta tonica per l'indice del settore telecomunicazioni (+1,04%), corre Acotel Group

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

listino milanese

Inwit

Ftse SmallCap

Acotel Group

Retelit

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta in tono positivo nonostante l'intonazione prudente mostrata dall'Ilha aperto a 9.108,6, in aumento di 94,88 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare con debolezza a 257, dopo aver avviato la seduta a 257.Tra le medie imprese quotate sul, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,18%.Tra le azioni del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,77%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,77%.