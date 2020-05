Golden Power, anche Borsa SpA entra nella lista delle attività strategiche

London Stock Exchange

Euronext

Deutsche Boerse

(Teleborsa) - C'è anchefra le attività strategiche che il Dpcm attuativo delvorrebbe proteggere con il potere di. La bozza del nuovo decreto è ancora allo studio, ma sta prendendo una forma sempre più definita e allargando la sua portata a numerosi settori, per via della fragilità della nostra economia indotta dalla crisi Covid-19.Il Golden Power, ovvero il potere concesso al Governo di bloccare - tramite opposizione e potere di veto - l’acquisizione di una società italiana strategica, ovvero che rappresenti una " minaccia di grave pregiudizio degli interessi pubblici", era disciplinato dal decreto legge n. 21 del 2012 e successive modificazioni, in via di aggiornamento post Covid-19. Coinvolge le società che hanno- Il potere concesso allo Stato copriva già(incluse le reti 5G),, ma con le nuove "priorità" poste dalla pandemia e con il crollo dei mercati l'elenco delle attività "strategiche si è molto allungato. Oggi include anche lae tutte le attività che hanno a che fare con l’approvvigionamento di medicinali e macchinari per la salute, l’ed il Made in Italy, l'. Nella lista delle attività anche i- il Copasir ha recentemente fatto delle proposte per rafforzare la disciplina - lo, l’, oltre ai beni e servizi, ossia quelli che nascono per usi civili ma possono essere impiegati anche nel campo della difesa.- Fra i settori che necessitano di una tutela rafforzata vi sono, ma più in generale tutti i servizi di intermediazione finanziaria, che includono anche ii sistemi che gestiscono iile l’. Lo "scudo" non poteva lasciar fuorie la piattaformaS, il braccio di negoziazione dei titoli di Stato,. Controllata dal 2007 dal, Borsa Italiana potrebbe essere oggetto di cessione a causa dei ben noti problemi antitrust collegati all'acquisizione di Refinitiv da part della City. Come noto, si sono rifatti avanti siache, ma le "nozze" con Londra, ormai di lunga durata, offrono maggiori garanzie e quindi hanno riproposto la necessità di proteggere l'unico mercato finanziario presente in Italia.