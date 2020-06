Appuntamenti e scadenze: settimana dell'1 giugno 2020

Iniziative Bresciane

Gamestop

Tenaris

Tiffany

Zoom Video Communications

Agatos

American Eagle Outfitters

Campbell Soup

Conafi

Enertronica Santerno

Iniziative Bresciane

Olidata

Tod's

Walmart

Datalogic

El.En

GAP

Go Internet

Guess

Nike

Powersoft

Powersoft

(Teleborsa) -Banca d'Italia - Ita-coinAuto - Immatricolazioni di maggio a cura del Ministero dei TrasportiParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoGermania - Borsa di Francoforte chiusa per festivitàItalia - Chiusura mercato After Hours della Borsa di Milano- Assemblea: BilancioReserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiTesoro - Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodoCNEL - Commissione Informazione e Lavoro in collegamento telematico: aggiornamento sul Rapporto Mercato del lavoro 2020Lazio Innova e Wired - "Oltre il virus: comunicare la nuova programmazione europea" - Mini talk su COVID-19, comunicazione digitale e fondi strutturali UE, organizzato da Lazio Innova in collaborazione con Wired, sarà in diretta Facebook e con la partecipazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europeaBanca d'Italia - Indagine sui trasporti internazionali di merci- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodoConsiglio dell'UE - Riunione in Videoconferenza dei ministri della GiustiziaParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento13.45 - BCE - Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14.30 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodoRating sovrano - Germania - DBRS pubblica la revisione del merito di creditoConsiglio dell'UE - Riunione in Videoconferenza dei ministri degli affari interniRating sovrano - Russia - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoConsiglio dell'UE - Riunione in Videoconferenza dei ministri responsabili delle telecomunicazioniBanca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Conti finanziari; Indagine sul turismo internazionaleTesoro - Comunicazione BOT- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio