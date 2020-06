Conftrasporto, lockdown costato 1,8 miliardi di fatturato all'autotrasporto

(Teleborsa) - Novecento milioni di chilometri in meno,i, e una denatalità che supera il 30%. Sono i datidi marzo-aprile, elaborati – nel raffronto con lo stesso periodo del 2019 - dall’Ufficio studi su indagine periodicasulle imprese italiane dell’Come rileva Conftrasporto-Confcommercio, dall’inizio dell’emergenza, alcune imprese di autotrasporto stanno, soldi che nella migliore delle ipotesi, nella peggiore fra un annperché sono diversi i committenti che hanno deciso di rinviare i pagamenti. Un elemento, questo, che allarma fortemente gli operatori del settore.ha letteralmente certificato (o sta per farlo) la, chiedendo il blocco degli affidamenti bancari in essere.Gli effetti del lockdown si sono riverberati anche sull’occupazione, con unastimabile complessivamente in circa, coperta in parte dagli ammortizzatori sociali."In questo periodo, a supporto del sistema economico nazionale e della qualita` della vita dei cittadini – ha spiegato il vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio– Magazzinieri, autisti e corrieri, al fianco di medici e infermieri sono stati in prima linea per assicurare il presidio di quella parte di ordinarietà` della vita possibile durante l’epidemia”.“Occorre che chi tiene i cordoni della borsa si, facendo sì che i committenti paghino nei tempi previsti, il sistema bancario faciliti l'accesso al credito, la committenza eviti di speculare sulle spalle degli autotrasportatori rivedendo al ribasso le tariffe, e soprattutto che il, mancata fino ad ora. Le imprese non possono più attendere”, ha concluso il vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè.