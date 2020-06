Coronavirus, continua il calo dei contagi: 60 i morti

(Teleborsa) -in Italia dove, nella giornata odierna, si sono registrati: si tratta delSono i dati che emergono dal consueto bollettino emesso dalla: il totale delle persone che ad oggi hanno contratto il virus in Italia è di 233.197.In calo anche il numero delle vittime delle ultime 24 ore: sono infatti, contro i 75 di domenica: ilSegno meno anche sul numero totale di attualmente positivi, con, per un totale di 41.367.Tra gli attualmente positivi, 424 sono in cura presso lerispetto a ieri, mentre sono 6.099 le persone ricoverate con sintomi, con unrispetto a a domenica.Il numero complessivo dei dimessi e guariti è di 158.355, con un incremento di 848 persone rispetto domenica: 34.844 persone, pari all'senza sintomi o con sintomi lievi.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 20.861 in Lombardia, 5.062 in Piemonte, 3.068 in Emilia-Romagna, 1.468 in Veneto, 1.082 in Toscana, 611 in Liguria, 2.894 nel Lazio, 1.327 nelle Marche, 939 in Campania, 1.155 in Puglia, 293 nella Provincia autonoma di Trento, 967 in Sicilia, 266 in Friuli Venezia Giulia, 744 in Abruzzo, 123 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 161 in Sardegna, 17 in Valle d’Aosta, 135 in Calabria, 135 in Molise e 28 in Basilicata.