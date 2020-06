Corte dei Conti approva linee guida per i bilanci degli enti locali

(Teleborsa) - La Sezione delle Autonomie dellaha approvato leper le relazioni dei Collegi deie sui bilanci di previsione per gli esercizi 2020-2022, nonchè i relativi questionari.Le indicazioni per le verifiche sul rendiconto 2019 riguardano ilcondotte sul ciclo di bilancio, al fine di stabilirne ile di valutarne la capacità die costituiscono il punto di partenza per la ricostruzione del quadro economico-finanziario di riferimento, entro cui vanno a collocarsi i provvedimenti adottati nell’attuale fase emergenziale.Tra i profili sui quali si è focalizzata l’attenzione si segnalano, in particolare,d’amministrazione, lo stato dell’e gli, inscindibilmente collegati al mantenimento di quelli finanziari complessivi, mentre sono previsti focus specifici sudelle varie componenti del disavanzo, somme incamerate e utilizzate a titolo di anticipazioni di liquidità, corretta costruzione del Fondo pluriennale vincolato e adeguatezza degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità. In disparte l’analisi di alcuni aspetti della gestione delle Province e degli enti colpiti da eventi sismici.Ad analoga finalità sono ispirateche possono rappresentare un ausilio, per gli enti, nella predisposizione dello strumento programmatorio, ovvero nella gestione dei bilanci già adottati, tenendo conto dell’indotti dalla(in termini di minori entrate e maggiori spese) con gli. In questa prospettiva, pur a fronte di un assetto normativo in corso di definizione, la Sezione delle autonomie ha ritenuto di non differirne l’adozione.In continuità col passato, è stato mantenuto, attraverso l’utilizzo, ormai consolidato, delle banche dati pubbliche, ha puntualizzato in una nota la Corte dei Conti.