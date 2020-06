L'indice delle aziende sanitarie procede in negativo (-2,75%), in forte calo Diasorin

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Segno meno per ila dispetto dell'andamento tonico evidenziato dalIlha aperto a quota 247.107,1 in calo di 6.750,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in positivo a 851, dopo aver avviato la seduta a 851.Tra le azioni italiane adel comparto sanitario, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 5,62%.Calo deciso per, che segna un -1,4%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,95%.Tra leitaliane, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,04%.