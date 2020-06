Francoforte: Linde, quotazioni alle stelle

società specializzata nella produzione di gas industriali

DAX30

Linde

indice della Borsa di Francoforte

produttore tedesco di ossigeno

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,66%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 186,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 183,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 190.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)