In vendita il comparto sanitario italiano (-1,28%), scambi al ribasso per Diasorin

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

FTSE MIB

Diasorin

Amplifon

media capitalizzazione

Garofalo Health Care

bassa capitalizzazione

Pierrel

(Teleborsa) - Rosso per l'che si discosta da un andamento in lieve salita delIlha aperto a quota 240.911,7 in calo di 3.092,3 punti, rispetto alla chiusura precedente. In lieve rialzo l', che viaggia a 856, dopo un inizio di seduta a 853.Tra i titoli del, in forte ribasso, che mostra un disastroso -2,7%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,30%.Tra i titoli adel comparto sanitario, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,83%.Tra i titoli adell'indice sanitario, composto ribasso per, in flessione dell'1,75% sui valori precedenti.