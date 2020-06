L'Indice del settore costruzioni italiano prosegue la serie positiva iniziata giovedì scorso (+2,12%)

indice del settore costruzioni italiano

EURO STOXX Construction & Materials

settore costruzioni a Milano

comparto costruzioni europeo

FTSE MIB

Buzzi Unicem

media capitalizzazione

Webuild

Ftse SmallCap

Panariagroup

Astaldi

Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Rally per l', anticipato dall'ottima performance dell'Ilha aperto a quota 31.447,46 e ha chiuso a 31.856,04, balzando del 2,12% rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilsi è attestato a 408,24 dopo un avvio a quota 400,82.Tra i titoli del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,24%.Tra i titoli adell'indice costruzioni, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,13% sui valori precedenti.Tra le azioni del, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,77%.Bene, con un rialzo dell'1,27%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,87%.