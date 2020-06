Andamento negativo per il comparto sanitario italiano (-1,10%), perde molto Diasorin

indice delle aziende sanitarie

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l', preannunciato dall'andamento debole delIlha avviato la giornata a quota 242.684,5, in diminuzione dell'1,10%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 856, dopo che ha esordito a 861.Tra le azioni più importanti del comparto sanitario di Milano, in forte ribasso, che mostra un disastroso -2,63%.Tra le medie imprese quotate sul, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,03% sui valori precedenti.