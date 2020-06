Capone (UGL): dati Istat su lavoro ad aprile agghiaccianti, chiesto tavolo con il Governo

(Teleborsa) - Agghiacciante. Così ha commentato il quadro fotografato dai dati Istat sul lavoro relativi ad aprile: "sono 274mila gli occupati in meno rispetto a marzo, mentre cresce il numero degli inattivi, pari a 746mila. Il"."Preoccupa, in particolare, la situazione che si presenterà all'indomani del 17 agosto, data in cui verrà meno il divieto di licenziamento stabilito con legge – ha aggiunto – secondo il centro studi Ugl sono, numeri impressionanti che descrivono il dramma sociale e il pericolo di una vera e propria ecatombe occupazionale".Per Capone "occorre, quindi, intervenire subito con misure volte a tutelare il lavoro. In tal senso,per discutere di investimenti, sburocratizzazione, taglio delle tasse e riapertura dei troppi cantieri ancora bloccati, le vere priorità su cui l'esecutivo deve concentrarsi., basta annunci e promesse".