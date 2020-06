Coronavirus: nessun decesso in 12 Regioni, 73% nuovi casi in Lombardia

(Teleborsa) - A oggi, 3 giugno,, con un incremento. Di questi 237 (73%) sono stati registrati in Lombardia. Il numero di tamponi effettuati è stato di 37.299 (ieri 52.159). Il rapporto positivi/tamponi è 0,86% (ieri 0,60%).IlTra gli attualmente positivi, 353 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 55 pazienti rispetto a ieri.. 33.202 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.Rispetto a ieri. Come segnala la Protezione Civile, sono 12 le Regioni in cui non è stato registrato alcun decesso nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 160.938, con un incremento di 846 persone rispetto a ieri.Sono i numeri contenuti nel consueto bollettino della Protezione Civile.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 20.224 in, 4.686 in, 2.839 in, 1.387 in, 973 in, 514 in, 2.818 nel, 1.310 nelle, 869 in, 1.036 in, 222 nella Provincia autonoma di, 880 in, 233 in, 736 in, 120 nella Provincia autonoma di, 31 in, 146 in, 13 in, 110 in, 127 ine 23 in