Enel X espande rete accesso pubblico a oltre 30 mila punti ricarica

(Teleborsa) -a oltrepubblici, quasi triplicando i circa 10.500 punti già disponibili e lanciando la, assieme agli operatoriTale collaborazione consente ora aglidi Enel X di ricaricare i loro veicoli elettrici, senza dover stipulare nuovi contratti, nelle stazioni di ricarica gestite dai tre operatori, che vantano una rete di oltre. La rete di Allego infatti conta oltre 15mila punti di ricarica pubblici disponibili attraverso Hubject, la rete Innogy comprende circa 5.000 punti di ricarica pubblici e Bosch gestisce una rete di circa 550 punti di ricarica.Francesco Venturini, Ceo di Enel X, parla di "senza doversi preoccupare di dove ricaricare i veicoli elettrici all'estero o di stipulare contratti con altri fornitori". "Abbiamo finalizzato questo progetto in piena sicurezza e, guardando al futuro - sottolinea - continueremo a lanciare iniziative di eRoaming simili per promuovere la ripresa economica attraverso il nostro modello di business sostenibile".Enel X ha reso disponibilecomposta da circa, inclusi quelli delle sulle reti innonché quelli delle reti di terzi. A tal fine l’azienda ha stretto diversi accordi di interoperabilità per ampliare la rete in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria. E' previsto un ampliamento della rete (pubblica e privata) in tutto il mondo fino a circa 736mila entro il 2022 rispetto ai circa 100mila di oggi.L'interoperabilità, o, è una componente strutturale nella missione di Enel X per creare soluzioni di ricarica per tutti i tipi di utilizzo (casa, ufficio, ambito pubblico) accessibili tramite un unico punto di ingresso, ovvero la app JuicePass.La joint venture di e-mobility diè stata fondata nel 2012. La sede centrale si trova a Berlino e i suoi azionisti, oltre a Enel X, sono: il Gruppo BMW, Bosch, Daimler, EnBW, Innogy, Siemens e il Gruppo Volkswagen. La joint venture vanta la presenza di oltre 600 partner commerciali e 200mila punti di ricarica interoperabili in Amolto Paesi europei.