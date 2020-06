Altra seduta in rialzo per il settore costruzioni a Milano (+1,01%)

Indice del settore costruzioni italiano

EURO STOXX Construction & Materials

settore costruzioni a Milano

comparto costruzioni europeo

Ftse MidCap

Webuild

Astaldi

Caltagirone SpA

Panariagroup

(Teleborsa) - L'si è mosso all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dall'Ilha aperto a 32.607,41, in aumento di 328,65 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilha scambiato sotto la parità a 421,82, dopo aver avviato la seduta 422,3.Tra le azioni del, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 5,14%.Tra ledi Piazza Affari, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 7,35%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 4,26%.Bene, con un rialzo dell'1,44%.