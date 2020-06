Brilla il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione euforica per Wall Street, con ilche mostra in chiusura un balzo del 2,05%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per lo, che termina la giornata in aumento dell'1,36% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. In frazionale progresso il(+0,49%), come l'S&P 100 (1,1%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+3,91%),(+3,83%) e(+3,05%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+12,96%),(+6,40%),(+6,37%) e(+5,45%).Tra idel Nasdaq 100,(+11,18%),(+7,74%),(+7,02%) e(+7,00%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,19%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,62%.Affonda, con un ribasso del 2,99%.Crolla, con una flessione del 2,55%.