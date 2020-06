Enea: giornata mondiale dell'ambiente, occasione per ripensare rapporto con natura

(Teleborsa) - In occasione della, ENEA ricorda di partecipare al sondaggio per comprendere com'è cambiato il nostro rapporto con la natura al tempo del Covid. Il questionario anonimo della durata di 15 minuti è online sul sito di Anthosart-Florintesa fino al 30 luglio."La chiusura degli spazi di verde pubblico e le limitazioni alle uscite ad un raggio di 200 metri da casa ci hanno costretto a vivere una condizione nuova d’isolamento e di limite alla libertà di movimento –– Nell'emergenza abbiamo potuto osservare una natura dinamica, vitale, che ha riconquistato spazi urbani, abbiamo avuto tempo per pensare, per riscoprire ciò che ci circonda e riflettere sul rapporto tra uomo e natura".e sul verde urbano con l'obiettivo di elaborare processi e strumenti utili a pianificare e progettare aree e infrastrutture verdi, ottimizzando i costi ed i consumi di acqua e di altre risorse naturali, nel rispetto della biodiversità.