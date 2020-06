Milano tiene la posizione

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Scambi in lieve ribasso anche a Wall Street.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,70%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,97%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,37%) si attesta su 36,78 dollari per barile.Ottimo il livello dello, che scende fino a +173 punti base, con un calo di 17 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,40%.piccola perdita per, che scambia con un -0,45%, tentenna, che cede lo 0,64%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,21%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 19.634 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il, che si posiziona a 21.433 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In rialzo il(+1,12%), come il FTSE Italia Star (0,2%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+4,19%),(+1,35%) e(+1,20%).Nel listino, i settori(-1,18%),(-0,92%) e(-0,67%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 4,35%.Su di giri(+3,77%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,20%.Effervescente, con un progresso del 2,48%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,64%.Crolla, con una flessione del 2,16%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,98%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,92%.del FTSE MidCap,(+8,11%),(+7,90%),(+6,99%) e(+6,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,57%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,23%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,26%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,24%.Tra ledi maggior peso, in Germania verrannoalle 08:00 di domani che, secondo gli analisti, sarà di -19,7%. L'indicatore degli ordini dell'industria mostra la variazione del numero totale di nuovi ordini d'acquisto ai produttori. Un valore positivo rappresenta un aumento di attività da parte dell'industria. Un valore negativo indica una situazione di rallentamento.Domani alle 10:00,, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio. L'indice delle Vendite al dettaglio misura la variazione del valore totale delle vendite al dettaglio nel periodo di riferimento. E' l'indicatore più importante riguardante la spesa dei consumatori ed è fortemente indicativo della maggior parte dell'attività economica complessiva.In USA verràalle 14:30 di domani nel pomeriggio (-8 Mln unità nelle stime degli esperti). Il dato indica il numero degli occupati negli Stati Uniti.