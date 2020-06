Saipem e il Mozambico: "Gas sarà risorsa futuro. Grandi opportunità"

Saipem

(Teleborsa) -, due identità, un unico valore: favorire loe la tr, passando attraverso i fattorie laper tutti gli stakeholders.In Mozambico, Saipem si è aggiudicata un, per la costruzione di due treni di liquefazione di gas naturale. Una commessa di cui Saipem risultacon una quota del 65% per un valore di circa. Una grande sfida per Saipem, data lae del territorio, ma anche una grandeper favorire lo sviluppo sostenibile, con focus su ambiente, transizione energetica e comunità locale, tutti aspetti su cui l'azienda si è lancia da tempo e così anche il Paese africano.Ilè destinato entro pochi anni a diventare ile si propone quale crocevia dei nuovi flissi commerciali da Est verso Ovest.Tutto questo è emerso durante glidi Saipem, sul tema "Mozambico: tra transizione energetica e nuovi equilibri geopolitici", svoltisi in videoconferenza a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19.Il, ha ricordato che il Mozambico ha avviato ambizioso programma di, ma parlare di questo paese significa anche parlare delle sueenergetiche e della capacità di formare "Mozambico: tra transizione energetica e nuovi equilibri geopolitici"o. Un aspetto quest'ultimo - ha sottolineato che "rientra nell'orientamento di Saipem, che ha messo al centro le persone nelle sue responsabilità e nel suo dialogo con i territori in cui opera"."Il progetto Mozambique LNGper Saipem perché ci permette di essere presenti in un Paese che sta emergendo nello scacchiere energetico internazionale e si sta ritagliando un ruolo dain atto.", ha sottolineato, aggiungendo che questo Paese"rappresenta una nuova sfida" per l'azienda, che punta a "punta ad accompagnare il Paese verso un percorso di sviluppo economico e infrastrutturale e di crescita sostenibile"."La chiave strategica è come accompagnare al meglio transizione energetica", ha affermato Cao, parlando anche di resilienza ed adattabilità ai cambiamenti, come quelli imposti dal Covid.Il Ministro Risorse Minerarie e dell'Energia del Mozambico,, ha parlato deiin esecuzione nel paese, che porterannoa produrrel'anno di. Il Ministro ha ricordato che le aziende partner sono numerose e di diverse nazionalità, ma nella scelta sono staticon ricadute positive sull'e sulladi risorse locali., Coo Divisione E&C Onshore di Saipem, ha illustrato il progetto su cui l'azienda sta lavorando, un progetto complesso, situato in un'area remota, con la presenza di poche infrastrutture di trasporto, ha definita sia dal punto di vista sia tecnologico che logistico."In Mozambico sono state fatte, che hanno dimensioni di rilievo anche internazionale", ha spiegato il manager, aggiungendo che con il processo di liquefazione e l'evoluzione tecnologica questo gas potrà essere sfruttato commercialmente ed il paese, data la sua posizione geografica,dove la domanda di gas è in forte crescita".Lain Mozambico - ha affermato Coratella - è attualmente di 13,8 milioni di tonnellate di gas all'anno, ma considerando anche l'impianto floating di Eni attualmente in costruzione, siall'anno.Importanti anche i numeri finanziari del progetto, che ha potuto contare su un numero considerevole di agenzie finanziarie in Italia (SACE) ed altri Paesi (Olanda, USA, ecc.). Il progetto - ha concluso il manager - avrà ricadute positive anche sull'elettrificazione del Paese e sulle comunità locali, attraverso il trasferimento del know how ai locali (collaborazioni con università, formazione ecc.).Un quadro degli scenari geopolitici attuali e futuri è stato illustrato da, Vice Presidente Esecutivo e Direttore dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), che ha parlato delle: quella(Covid), quella(causata dal lockdown), quella(la disoccupazione e le proteste che stanno emergendo in quest'ultimo periodo) ed, infine, quella, che definisce la "tempesta perfetta" e che non esclude una escalation di tensioni fra USA e Cina ed una seconda guerra fredda.Al di là dei catastrofismi, per uscire da quello che definisce un "pasticcio" propone una ricetta che si concentri sulla società, un po' più Europa, un po' meno Occidente, un po' più Asia. E cita Kafka per ricordare che da questa crisi nessuno uscirà più come prima.Il settore energetico quest'anno vedrà, circai, a causa del coronavirus. Lo ha ricordato, Special Advisor to the Executive Director International Energy Agency (IEA), indicando che gli investimenti non core delle grandi compagnie petrolifere sono inferiori all'1%."L'industria Oil&Gas nel complesso ha enorme patrimonio finanziario, culturale, di competenze - ha affermato - che potrebbe essere impiegato bene su nuove tecnologie e in nuovi settori: dal biofuel all'idrogeno, senza lasciare indietro il wind offshore, che è un settore dalle grandi opportunità".Un contributo a come si stanno muovendo e come si muoveranno gli investimenti è stato offerto da, Deputy CEO for EM Fixed Income at Allianz"Siamo convinti che nel mondo post Covid gli", ha affermato la Pellegrini, agigungendo "era un trend già in atto, ma la crisi sta portando a galla in modo evidente le difficoltà delle economie, quindi ii nelle scelte decisionali"."Il nostro approccio in Allianz è pragmatico: algestiremo tuttie siamo convinti che per gestire questa transizione dobbiamo investire su società che portano avanti transizione energetica e, in questo contesto, vediamo ilcome lafra le fonti rinnovabili"."Pensiamo che- ha affermato l'analista di Allianz - possano giocare, grazie alla loro esperienza ed al loro know how".Uno sguardo anche sull'Africa e sul, un Paese - ha detto - che evidenzi, ma si trova in una "fase delicata" e dovrà gestire il processo di riforma e più precisamente un