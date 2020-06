Segno meno per il comparto beni industriali a Milano (-1,14%), flessione scomposta per Fiera Milano

settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'Ilscivola a quota 28.440,2 di 329 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 810, dopo che in principio era 810.Tra ledi Piazza Affari del comparto beni industriali, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,34%.Tra le azioni del, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,46% sui valori precedenti.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,26%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,77%.Tra ledi Piazza Affari, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 4,85%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,21%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,83%.