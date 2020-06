Andamento sostenuto per l'indice del settore costruzioni italiano (+2,61%), slancio per Buzzi Unicem

settore costruzioni a Milano

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance delIlha aperto a quota 33.197,8 e ha chiuso a 33.698,2, balzando del 2,61% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è attestato a 433 dopo un avvio a quota 423.Tra i titoli del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,59%.