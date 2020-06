Campari acquista una partecipazione del 49% in Tannico

Campari Group

(Teleborsa) -ha siglato un accordo con tutti gli azionisti, inclusi i principali, per acquisire una partecipazione pari al 49% di Tannico.La struttura dell’operazione - si legge in una nota - prevede che Campari Group rilevi a fermo il 39% del capitale di Tannico e sottoscrivasimultaneamente un aumento di capitale riservato per raggiungere una partecipazione complessiva del 49%.Ilcomplessivo per l’acquisto della partecipazione del 49% risulta pari a 23,4 milioni.Al 31 dicembre 2019 la liquidità netta detenuta da Tannico è pari a 1,6 milioni. Il corrispettivo sarà finanziato attraverso risorse disponibili e sarà pagato in contanti. In base all'accordo di investimento, Campari Group avrà la possibilità di incrementare la partecipazione al 100% a partire dal 2025, in base a determinate condizioni.Ildella transazione è previsto entro la fine di luglio 2020.