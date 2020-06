Fase 3, ecco Dist-i: braccialetto high-tech per aziende e locali pubblici

(Teleborsa) - La fase piùdell'emergenza sanitaria sembra ormai alle spalle. Ma, come raccomandano Governo ed esperti, la parola d'ordine resta prudenza con ilcome arma potente per evitare che ilriprenda forza.ancora al centro. Proprio in quest'ottica, arriva il braccialetto high-techpronto a scendere in campo come scudo protettivo invisibile. Si mette al polso, è di plastica e silicone, ma ha un cuore high-tech. È nero di colore, vibra, suona e si illumina solo se necessario, per garantire la sicurezza di chi lo indossa.da usare egrazie alla tecnologia Bluetooth5.1 rispettando in pieno la privacy di tutti, può trasformarsi in unin caso di necessità (consente di ricostruire la catena di contatti in caso di contagio, ma senza tracciare la posizione GPS).E se, almeno per ora, dobbiamo dimenticare laper come l'abbiamo conosciuta prima che esplodesse la pandemia, l'obiettivo è costruirne unaLa mission, precisano gli ideatori, è chiara: rispondere in manierain termini di sicurezza; migliorare la consapevolezza dei lavoratori sulle procedure di sicurezza; contribuire a ridurre le possibilità di contagio da Covid-19 sul luogo di lavoro e nei locali pubblici (è in grado di percepire un altro utente fino a 5 metri, sia indoor che outdoor).Dietro all'idea c'è lo "" di un gruppo di giovani che meglio di altri hanno compreso la necessità di trasformare la crisi in opportunità, facendo leva su ial passo coi tempi. "Volevamo trovare un modo per tutelare ladelle persone senza privarle dellaspiega Paoloesperto di marketing e comunicazione, membro del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria, tra gli ideatori e produttori del dispositivo."Così è nato- prosegue - uno smart band semplicissimo da usare che in maniera scientifica calcola la distanza tra le persone che lo indossano avvisandole ogni qual volta si stiano avvicinando eccessivamente, il tutto senza bisogno di altri device, infrastruttura e nel pieno rispetto della