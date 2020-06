Il comparto sanitario italiano procede in rosso (-1,87%)

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

FTSE MIB

Diasorin

Amplifon

Recordati

mid-cap

Garofalo Health Care

Ftse SmallCap

Pierrel

(Teleborsa) - Partenza in rosso per l'a dispetto dell'andamento cautamente rialzista evidenziato dalIlha aperto a quota 238.324 con un ribasso dell'1,87%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 860, dopo aver avviato la seduta a 857.Tra i titoli del, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,58%.Calo deciso per, che segna un -1,35%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,27%.Tra leitaliane, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,63% rispetto alla seduta precedente.Tra le azioni del, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,17% sui valori precedenti.