Il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari si muove in territorio positivo (+3,85%), giornata euforica per Unieuro

(Teleborsa) - Forte rialzo per il, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente delIlha aperto a quota 85.957,4, in aumento di 3.295,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', stessa scadenza, viaggia a 601, dopo aver esordito a quota 596.Tra leitaliane, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,83%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,96%.Tra ledi Piazza Affari, ottima performance per, che scambia in rialzo del 6,60%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,40%.