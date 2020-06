INPS, per domanda Reddito Emergenza indispensabile DSU valida

(Teleborsa) -all'INPS serve una(Dichiarazione Sostitutiva Unica), ovvero quella documentazione che normalmente si prepara per la richieste dell'ISEE, che quest'anno è un po' cambiata.La precisazione arriva dall'INPS, secondo cui l'esame delle prime richieste pervenute ha evidenziato che numerose domande ne sono prive.Con lan. 69 del 3 giugno 2020 relativa al REm, la nuova misura di sostegno economico introdotta con il decreto legge n. 34/2020 (articolo 82) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Istituto aveva precisato che,al momento della presentazione della domanda, in aggiunta a quelli socio-economici previsti dalla legge, erala presenza di unaIn mancanza, lae sarà quindi necessario presentare una DSU valida e, successivamente, una nuova domanda di REm.Le domande possono essere presentate e, direttamente sul sito dellì'INPS per chi possiede un PIN o SPID o la Carta Nazionale dei Servizi e la Carta di Identità Elettronica, oppure tramite i servizi offerti dai Patronati.