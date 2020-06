Wall Street chiude poco mossa

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, dopo una serie di dati macro negativi e le continue proteste per il caso Floyd. A sostenere il sentiment l'ottimismo su una ripresa più rapida nella fase 2. Ilfa segnare in chiusura un +0,05%, debole lo, che chiude sotto i livelli della vigilia a 3.112,35 punti. Variazioni negative per il(-0,77%), come l'S&P 100 (-0,4%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,97%) e(+1,05%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,95%),(-0,84%) e(-0,81%).Tra i(+6,43%),(+3,09%),(+2,71%) e(+2,07%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,77%.Crolla, con una flessione del 2,37%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,09%.Calo deciso per, che segna un -1,66%.Tra i(+41,25%),(+8,04%),(+6,26%) e(+4,92%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,56%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,71%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,59%.In caduta libera, che affonda del 3,46%.