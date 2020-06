Appuntamenti e scadenze: settimana dell'8 giugno 2020

Borgosesia

(Teleborsa) -EU - 3° meeting della Commissione ENVE (Ambiente, cambiamento climatico ed energia) in videoconferenza da BruxellesParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoIstat - Le prospettive per l’economia italiana - Anno 2020Banca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'ItaliaConsiglio dell'UE - Riunione in Videoconferenza dei ministri degli affari esteri (sviluppo)15.45 - BCE - Discorso di apertura di Christine Lagarde, in audizione virtuale, davanti al Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo17.45 - UE - Comitato europeo di vigilanza sui rischi sistemici - Discorso di apertura di Christine Lagarde, in audizione virtuale, in qualità di presidente del Comitato europeo di vigilanza sui rischi sistemici (ESRB) alla Commissione Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento EuropeoAustralia - Borsa di Sydney chiusa per festivitàTesoro - Comunicazione medio-lungo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: BilancioConsiglio dell'UE - Videoconferenza dei ministri degli Affari esteri (commercio)Confindustria - Evento on line "Ripartire più forti. La nuova sfida delle aziende italiane", organizzato da Giovani Imprenditori di Confindustria e Quadrivio GroupIstat - Le spese per i consumi delle famiglie - Anno 2019Consiglio dell'UE - Videoconferenza informale dei ministri dell'Occupazione e degli affari socialiEU - Riunione ECOFIN in VideoconferenzaEIA - Pubblica l'outlook sull'energiaFOMC - Inizia la riunione di politica monetaria- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodoBanca d'Italia - L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali;Banca d'Italia - Rapporto sulla convergenza BCECNEL - Assemblea tematica: "Il mondo che verrà. Interpretare e orientare lo sviluppo dopo la crisi sanitaria globale”, in videocollegamentoFOMC - Conferenza stampa di Jerome PowellIstat - Bilancio demografico nazionale - Anno 2019Economia e finanza - 24esima Conferenza finanziaria annuale di Goldman Sachs in videoconferenzaFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi8.15 - ABI - Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario - Audizione Abi su applicazione delle misure di supporto alla liquiditàTesoro - Comunicazione medio-lungo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: BilancioPersonale domestico (precedente scadenza 10 aprile 2020) - Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-01-2020/ 31-03-2020(per effetto del D.L CURA ITALIA la scadenza viene rinviata al 10 giugno 2020)EU - Riunione dell'Eurogruppo in videoconferenzaBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'ItaliaParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoIstat - Esportazioni delle regioni italiane - Gen./Mar. 2020Tesoro - Asta medio-lungo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: BilancioConsiglio dell'UE - Videoconferenza dei ministri della saluteIstat - Il mercato del lavoro - I trimestre 2020Rating sovrano - Regno Unito - DBRS pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Norvegia - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Spagna - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Germania - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoCNEL - Webinar internazionale - In videocollegamento: Rischi globali: come affrontarli nel mondo post Covid-19Rating sovrano - Lussemburgo - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoRussia - Borsa di Mosca chiusa per festivitàTesoro - Regolamento BOT- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio