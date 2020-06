Borse caute. Piazza Affari corre sola con oil e banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, facendo meglio del resto d'Europa, in cui regna una maggiore cautela. A sostenere il Listino di Milano concorre l'ottimo andamento di, questi ultimi in risposta all'avanzata del greggio sulla ascia delleSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,129. Sulla parità lo, che rimane a quota +169 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,39%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Il listino milanese si conferma il migliore, con ilche sta mettendo a segno un +0,65%.di Milano, troviamo(+5,56%),(+5,32%),(+5,23%) e(+5,16%).Fera i peggiori su, che prosegue le contrattazioni a -4,76%, scontando la decisione del TARCrolla, con una flessione del 3,54%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,72%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,02%.del FTSE MidCap,(+16,33%),(+8,25%),(+8,07%) e(+7,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,11%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,71%.In caduta libera, che affonda del 2,18%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,85%.