Corfesercenti, 9 giugno webinar su risposta europea alla pandemia

(Teleborsa) - Dopo un’iniziale esitazione, la risposta europea alla pandemia è arrivata e ha riguardato più livelli, da quello finanziario al supporto diretto all’economia reale, sbloccando risorse per gli Stati Membri. Di recente, laha proposto un piano di ripresa per il continente -- che rappresenta, a oggi, il pilastro principale dell’azione comunitaria.Sarà questo il tema di “Europa: sfide e opportunità della ripresa”, ildi approfondimento organizzato da Arel e Confesercenti Nazionale.All’evento parteciperanno come relatori la Presidente nazionale di Confesercenti, il Segretario Generale die il Responsabile Europa di Arel Michele Bellini.Il webinar sarà diviso inSi partirà da un’analisi di come si è arrivati a questa proposta per poi evidenziarne i principali contenuti e le sfide che ancora si frappongono alla sua definitiva approvazione. La parte finale del seminario sarà dedicato ad uno scambio con i partecipanti.. L'evento sarà trasmesso in streaming sul sito e sulla pagina Facebook dell'associazione.