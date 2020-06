Limitazioni Tir Austria, Conftrasporto: "Basta ad atteggiamenti ostruzionistici"

(Teleborsa) - "Da tempo ilattua iniziative tendenti a limitare la capacità concorrenziale del sistema economico italiano. Una volta è la questione ambientale a decretare i, un'altra volta è l'emergenza Covid-19. Gli atteggiamenti ostruzionistici nei confronti dell'economia del nostro Paese proseguono, nonostante la situazione d'emergenza legata al virus si stia risolvendo. È ora di dire basta". In occasione della presentazione del, ilha appoggiato e rilanciato le dichiarazioni delsulle"Da tempo – ha sottolineato Uggè – chiediamo che il Governo italiano denunci alle autorità competenti europee il comportamento dell'Austria e metta in atto punti di controllo per garantire la sicurezza stradale, verificando le condizioni degli automezzi, soprattutto austriaci, che entrano nel nostro Paese daiÈ finito il tempo delle dichiarazioni: quando il gioco si fa duro entrano in campo i duri, e Conftrasporto è pronta a sostenere qualsiasi iniziativa che ilvorrà assumere a difesa non solo delle imprese di autotrasporto italiano, ma di tutta l'economia nazionale".