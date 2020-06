Piazza Affari maglia rosa in Europa

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

chimico

immobiliare

bancario

tecnologia

sanitario

beni per la casa

BPER

Unicredit

Mediobanca

Telecom Italia

STMicroelectronics

Nexi

Diasorin

Moncler

doValue

OVS

Cattolica Assicurazioni

Banca Ifis

Brunello Cucinelli

Rai Way

Tinexta

Datalogic

(Teleborsa) -, colpiti oggi da vendite diffuse. In un panorama debole si mette in evidenza, invece, la borsa di Milano che si muove in rialzo in cima al Vecchio Continente. Sostanzialmente tonico il mercato a stelle e strisce, con l'che registra una plusvalenza dello 0,51%.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,13. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,60%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-3,36%), che ha toccato 38,22 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +171 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,39%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,22%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,43%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,22%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,24%, portandosi a 22.061 punti. Leggermente positivo il(+0,24%); In discesa il(-0,71%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+3,72%),(+3,20%) e(+2,34%).Nel listino, i settori(-4,22%),(-1,91%) e(-1,00%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+4,85%),(+3,92%),(+3,12%) e(+2,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,27%.In apnea, che arretra del 3,95%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,86%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,72%.Tra i(+10,55%),(+10,46%),(+9,53%) e(+7,14%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,80%.Affonda, con un ribasso del 3,40%.Crolla, con una flessione del 3,26%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,20%.Tra i dati, alle 11:00 di domani verrà distribuito il dato sul PIL, per il quale gli addetti ai lavori prevedono un valore di -3,2%. Il PIL, Prodotto Interno Lordo, indica il valore dei beni e dei servizi prodotti in un anno dall'economia di un paese. E' un importante indicatore dello stato dell'economia.Alle 11:00 di domani verrà distribuito il dato sul PIL(valore previsto: -3,8%).Alle 01:50 di mercoledì verrà distribuito il dato sugli Ordini macchinari core, per il quale gli addetti ai lavori prevedono un valore di -8,6%. L'indicatore mostra la variazione percentuale mensile dei nuovi ordini di macchine utensili.